Met felicitaties van Naesen en Merlier als blikvanger is GP Vermarc Sport er klaar voor: "Prachtig initiatief"

Dat de nationale kampioenen van de Lage Landen op het appèl zijn, met Tim Merlier in de Belgische tricolore, daar zijn ze bij de organisatie achter de GP Vermarc Sport toch wel trots op. Alles wordt in gereedheid gebracht om ook in België het wielerseizoen te hervatten.

Organisator Marc Verbeeck maakt zich sterk dat alles in orde komt in Rotselaar. "Het parcours is door Wilfried Peeters en Herman Frison gekeurd, dus ik ben er gerust op dat het doenbaar is", klinkt het bij Sporza. "Zelfs renners die niet aan de start komen, zijn vol lof. "Ik kreeg een mailtje van Oliver Naesen, die dan op stage is. Hij zei dat hij het een prachtig initiatief vindt en anders zeker had meegedaan." Het deelnemersveld zal sowieso niet mis zijn op zondag 5 juli. Met Tim Merlier en Fabio Jakobsen die hun nationale trui komen tonen. "De kampioenen van Nederland en België. Daarnaast komt Deceuninck-Quick Step met Declercq, Sénéchal, Keisse, Serry, Vanlerberghe, Steels en Devenyns. Lotto komt met De Buyst en Armée en ook Degenkolb zou afkomen, maar dat is nog niet 100%. Renners genoeg voor een mooie koers." HET STARTSCHOT VAN MERCKX Eigenlijk is Verbeeck nog het meest van al tevreden dat Merckx ook naar Rotselaar afzakt. "Er is toch niets mooiers dan dat Eddy Merckx het seizoen weer op gang schiet."