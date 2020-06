🎥 Nederlandse BMX'er is record alweer kwijt: World Hour Garden Record nu op naam van Jenno Berckmoes

Het World Hour Garden Record heeft recent aan belangstelling gewonnen. Enkele weken geleden braken eerst Bas Tietema en vervolgens BMX'er Niek Kimmann het record. Die laatste heeft het record op zijn beurt al moeten afstaan aan Jenno Berckmoes.

Het concept is even helder als het entertainend is: je bouwt een bepaald parcours in je tuin en probeert dan in een uur tijd een zo hoog mogelijk gemiddelde snelheid te halen. Niek Kimmann haalde een snelheid van 20,1 kilometer per uur, wat op dat moment voldoende was om het wereldrecord neer te zetten.

RECORD VERBETERD MET 15 KM

Jenno Berckmoes, een eerstejaarsbelofte van de ploeg Home Solutions - Soenens CT, is er echter in geslaagd om nog heel wat beter te doen. Berckmoes kwam na één uur uit op 35,327 kilometer en is de nieuwe werelduurrecordhouder.

Het uur lang afzien was het dus waard geweest. Bekijk hieronder de compilatie met ook heel wat luchtbeelden van de recordpoging van Berckmoes. Deze werd overigens afgelegd onder het toeziend oog van een gerechtsdeurwaarder.