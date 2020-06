📷 Oei, moet Ellen van Loy met die fiets de baan op of het veld in? "Niet in de beste vorm"

Van Ellen van Loy weten we dat ze in elke veldrit het beste van zichzelf geeft, ongeacht de omstandigheden. In het veld is materiaalkeuze natuurlijk van enorm belang. En in de vrije tijd is het toch ook niet te verwaarlozen.

Dat zien we ook in een foto op de Instagrampagina van Van Loy die genomen is aan de Viersel Waterski Club in Zandhoven. Of Van Loy zelf aan waterskiën heeft gedaan weten we niet, wel dat de fiets die op de afbeelding staat er niet al te best aan toe is.

"Niet in de beste vorm vandaag", schrijft Van Loy erbij. Het gaat dan vermoedelijk over de fiets en niet over zichzelf. "Veel werk voor de mechanieker om hier iets van te maken", stelde één van haar volgers. Iemand anders moedigde Ellen dan toch aan om er het beste van te maken. "Het zit allemaal in 't kopke!"