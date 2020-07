10000m-experiment laat sporen na bij Campenaerts: "Meer nadenken" en "Afgelopen week maar 10 uur gefietst"

Het opbouwen van verschillende hoogtestages maken dat Campenaerts nu klaar is om aan 'Intermittent Hypoxic Exposure' te doen. Leven op extreme hoogte, op 10 000 meter. Maar dat betekent zelfs voor een topsporter als hij niet dat hij er geen gevolgen van ondervindt.

Campenaerts gaat er bij Sporza dieper op in en geeft aan dat veel uren doorbrengen op de fiets er nu even niet in zit. "Extreme hoogte combineren met extreem hard trainen is niet mogelijk. Ik denk dat ik afgelopen week maar 10 uur gefietst heb. Mentaal is dat schakelen, maar je moet luisteren naar je lichaam."

OORDOPJES

Hij bespreekt ook de technische kant van de zaak. "Ik sluit het masker via buizen aan op mijn hoogtegenerators. Die staan in de kamer boven mijn slaapkamer, maar via een gat in mijn plafond komen de buizen tot in de slaapkamer. Dat heb ik gedaan om het geluid toch ietwat te dempen in mijn hoogtetent. Om die reden slaap ik ook met oordopjes."

Bepaalde zaken heeft Campenaerts toch al ervaren tijdens zijn uur op 10 000 meter hoogte. "Je merkt wel dat je wat minder alert bent en dat je je moeilijk kunt concentreren. Het is moeilijker om op je smartphone een bericht zonder fouten te typen. Je moet meer nadenken bij relatief makkelijke dingen."