Ex-wielrenner Jürgen Van den Broeck gaat zijn kans wagen in een andere sport: "Ik heb er altijd interesse in gehad"

Net zoals Tom Boonen gaat ook Jürgen Van den Broeck zijn kans wagen in de autosport. Hij zal eind augustus aan de start staan van de Volkswagen Fun Cup. Van den Broeck heeft naar eigen zeggen altijd interesse gehad in de autosport.

Ex-wielrenner Jürgen Van den Broeck zal deelnemen aan de Volkswagen Fun Cup. Hij is er van 21 tot en met 23 augustus bij op het circuit van Zolder. Daar zal hij voor het team GHK Racing by T2 rijden.

Van den Broeck gaf meer uitleg bij Het Nieuwsblad. "Ik heb altijd wat interesse gehad in de autosport. Mijn droom is om ooit deel te nemen aan de 24 Uur van Zolder. Ik durf nu ook al meer en dit is ideaal om te leren rijden."