Lawrence Naesen rakelt anekdote op uit jeugdjaren met broer Oliver: "Ik heb eens mijn hand gebroken op zijn gezicht"

Een bezoek aan VTM en HLN aan de broers Naesen op stage in Frankrijk heeft heel wat info opgeleverd. Bijvoorbeeld dat ze er vertrouwen in hebben dat ze de uitblinkers van het voorjaar kunnen worden en dat Oliver eindelijk eens die 'verdomde' klassieker wil winnen.

Nu zijn Lawrence en Oliver ploegmaten bij AG2R die zij aan zij strijden voor hetzelfde doel. Ooit gingen ze wel anders met mekaar om. Lawrence rakelt een anekdote op waaruit blijkt hoe ze mekaar het leven zuur konden maken. Dat waren heel andere gevechten.

"Dat was slaan om te hebben. Ik heb eens mijn hand gebroken op zijn gezicht", moet Lawrence lachen. "Waargebeurd", zegt Oliver vol trots. Dat deed dus wel pijn. "Toch even mee gesukkeld", gaat Lawrence verder. "Ik durfde het niet tegen mij ma zeggen. Dus we zijn niet naar het ziekenhuis geweest."

PAS NA 2 WEKEN NAAR ZIEKENHUIS

Oliver suggereerde dat er toch een ziekenhuisbezoek aan te pas was gekomen. "Uiteindelijk wel toch?" Waarna Lawrence toegaf: "Na twee weken."