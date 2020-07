Sprinter van Deceuninck-Quick.Step onderneemt mooie actie: "Mijn broer kreeg idee nadat hij veiling van Contador zag"

Deceuninck-Quick.Step had ook een renner die de coronacrisis in Colombia meemaakte in de persoon van Alvaro Hodeg. De Zuid-Amerikaanse spurter heeft daar niet stil gezeten. Op fysiek gebied, voor zijn eigen carrière, maar evenzeer zette hij zich in voor anderen.

Elke crisis is een opportuniteit en zo heeft Hodeg het ook bekeken. "Ik ben begonnen met Italiaans te leren.", verklapt hij in een blog voor Deceuninck-Quick.Step. "Daarnaast is het enige goede geweest dat ik tijd kon doorbrengen met mijn familie. Sinds ik prof geworden ben, ben ik nooit meer dan twee weken bij mijn familie geweest."

Dat was echter niet zijn enige activiteit in Colombia. "Mijn broer en ik hebben een klein project opgestart om families in nood in Montería te ondersteunen. Mijn broer kreeg het idee nadat hij een veiling van Contador zag. We deden iets gelijkaardig. Het was indrukwekkend om te zien hoeveel steun het project kreeg."

15000 EURO IN 1 WEEK

De wil was bij iedereen groot om mensen die het moeilijk hebben een handje te helpen. "Veel mensen kochten een ticket van 5 euro vanwege de kans om mijn fiets te winnen, maar vooral om de lokale gemeenschap te steunen. In één week hebben we 15000 euro ingezameld."

KOERSGEVOEL

Ondertussen kan Hodeg zich stilaan weer richten op de koers en heeft hij een bepaalde zegedrang. "Ik zou graag een paar grote koersen doen, maar eerlijk gezegd wil ik gewoon opnieuw het koersgevoel terug hebben. Ik heb heel hard getraind en wil opnieuw winnen!"