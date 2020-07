Draconische maatregelen in rittenkoers begin augustus: geen publiciteitskaravaan, geen festiviteiten, geen pers

Vorig jaar won Pavel Sivakov er. Dit jaar zullen er heel wat straffe Belgische wielrenners naar afzakken. Toch is het de vraag of er veel plezier gaat beleefd worden aan de Ronde van Polen. De organisatie neemt draconische maatregelen om alles veilig te laten verlopen.

De Ronde van Polen zal dit jaar doorgaan van 5 tot en met 9 augustus. Het wordt een koers achter gesloten deuren, zoals ook Parijs-Nice dat eerder in het seizoen al was. Het zal er zelfs nog een stukje strikter aan toegaan.

Er zal immers geen sprake zijn van een publiciteitskaravaan, er worden geen festiviteiten gehouden aan de start en aankomst van een rit. Uiteraard zal het publiek daar dan dus ook weggehouden worden. En er zullen ook geen journalisten toegelaten worden, niet van de schrijvende pers, niet van de televisie.

GEEN TV-BEELDEN

In principe komen er dus geen tv-beelden van de wedstrijd. Wel wil de organisatie via eigen personeel fans en media op de hoogte te houden. Zo zullen we hopelijk toch van iets weten.