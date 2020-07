Laatste etappe in Dookola Mazowsza is voor Felix Gross, eindwinst voor Michael Kukrle

Felix Gross heeft de laatste etappe van de Poolse rittenwedstrijd Dookola Mazowsza gewonnen. De Duitser was de snelste in een sprint. De eindzege was voor Michael Kukrle, de Tsjech van Elkov-Kasper.

Vandaag stond de laatste etappe in de Poolse rittenwedstrijd Dookola Mazowsza op het programma. De rit zou eindigen op een sprint en volgens Wielerflits ging de ritzege naar de Duister Felix Gross. Hij was sneller dan Fortin en Janiszewski. De eindzege is uiteindelijk voor Michael Kukrle. De Tsjech van Elkov-Kasper won gisteren de etappe nadat hij met enkele renners was weggereden uit het peloton en vandaag kwam zijn eindwinst niet meer in het gedrang.