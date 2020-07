UCI publiceert aangepast protocol met coronaregels en dreigt zelf nog koersen af te gelasten

UCI had al protocols doorgestuurd naar de teams met regels waar die zich moesten aan houden. Sommige teams zijn intern nog verder gegaan dan die opgelegde regels. UCI heeft op basis van advies van de WHO nog nieuwe regels uitgevaardigd en heeft deze ook gepubliceerd.

Iedereen kan dus zien aan welke regels teams en organisatoren zich moeten houden. Er zal een risicoanalyse volgen van de verschillende koersen, op basis van de actuele informatie uit het land waar de wedstrijd moet plaatsvinden. Indien het risico op besmettingen te hoog is, zal de bewuste wedstrijd afgelast worden. Bij huldigingen na wedstrijden moeten renners ook mondmaskers dragen.

