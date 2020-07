Ook signalen uit Denemarken die wijzen op wijziging van Grand Départ in 2021: "Steeds meer waarschijnlijk"

Over de Grand Départ van de Tour in 2021 moet nog heel wat besproken worden. Kopenhagen zou die in principe organiseren, maar door andere verschuivingen vanwege het coronavirus dreigt dat steeds moeilijker te worden. Dat erkennen ze nu voor het eerst ook in Denemarken.

Normaal zou de Ronde van Frankrijk volgend jaar aanvatten met een tijdrit in Kopenhagen. Mannen als Rohan Dennis zouden dan een gooi kunnen doen naar het geel. Volgens de huidige planning vallen de wegkoersen op de Olympische Spelen volgend jaar samen met de Tour. Dat zien ze bij de ASO liever niet. VERVANGT BRETAGNE KOPENHAGEN? Daarom willen ze de Tourstart vervroegen, maar dat zien ze in Kopenhagen dan weer niet zitten, omdat in 2021 in de Deense stad ook wedstrijden van het EK voetbal afgehaspeld worden. Franse bronnen meldden al dat ASO lonkt naar de regio Bretagne voor een nieuwe startplaats in 2021. Op de Deense tv heeft nu ook Frank Jensen, burgemeester van Kopenhagen, toegegeven dat de plek voor de Grand Départ van volgend jaar nog kan veranderen. "Het is steeds meer waarschijnlijker dat de Tourstart voor 2022 zal zijn en steeds minder waarschijnlijk dat het voor 2021 zal zijn", aldus Jensen namens zijn stad. GESPREKKEN MET ASO LOPEN NOG "De start in 2021 organiseren wordt heel moeilijk. De gesprekken met de ASO en de betrokken partijen lopen." Panikeren doen ze niet, want indien Kopenhagen de Tourstart dit jaar niet zal organiseren, zal het dat in principe dus wel mogen doen in 2022.