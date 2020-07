Ploegbaas Wout Van Aert niet tevreden met beslissing Milaan-Sanremo: "Sportief gezien ronduit belachelijk"

De beslissing om twee extra teams een wildcard aan te bieden voor Milaan-Sanremo is in het verkeerde keelgat geschoten bij Richard Plugge, ploegbaas bij Jumbo-Visma van Wout Van Aert.

Het maximum aantal wielrenners per ploeg mocht verminderd worden en zo kreeg de organisatie achter Milaan-Sanremo de kans om twee extra ploegen uit te nodigen. Het was het UCI dat daarvoor toestemming gegeven had.

Richard Plugge trok daarmee naar Twitter om zijn beklag te doen. "Onverantwoordelijke en vanuit sportief oogpunt belachelijke beslissing. Dat dit verzoek wordt gehonoreerd is voor ons onbegrijpelijke governance op minder dan 14 dagen voor de start."