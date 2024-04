📷 Wout van Aert heeft uitstekend nieuws voor Belgische wielerfans

De revalidatie van Wout van Aert lijkt steeds beter te gaan. Hij heeft opnieuw een stap gezet richting een terugkeer naar het peloton.

De zware valpartij van Wout van Aert in Dwars door Vlaanderen is ondertussen bijna een maand geleden. Daarbij brak hij zijn sleutelbeen, zeven ribben en zijn borstbeen. Van Aert liep ook een gekneusde rib op.

De laatste week heeft Van Aert steeds een stap vooruit gezet in zijn revalidatie. Eerst trok hij naar de gym, daarna haalde Van Aert zijn mountainbike van stal. Deze week traint Van Aert ook weer op de weg.

Van Aert traint opnieuw op de weg

Maandag reed Van Aert net geen 70 kilometer in net geen twee uur, wat neerkomt op een gemiddelde van 33,1 kilometer per uur. Dinsdag werd de intensiteit nog wat opgevoerd door Van Aert. Hij trok vanuit zijn woonplaats Herentals richting de Nederlandse grens.

Van Aert reed 93 kilometer in iets minder dan drie uur, waardoor hij opnieuw uitkwam op een gemiddelde van 33,2 kilometer per uur. "Bijna terug profwaardig", schreef Van Aert op zijn Strava.

"Het is bijna 4 weken geleden nu", zegt Van Aert in een video op de sociale media van Visma-Lease a Bike. "Ik ben blij om terug in de buitenlucht te rijden." Zit er toch nog een Giro in? "Er volgt snel meer..." klonk het mysterieus bij de ploeg.