Alaphilippe verwacht nog niet in topconditie te zijn in Strade:"Het is vooral een test"

Vorig jaar was de Strade Bianche een mooi voorgerecht voor het fantastische jaar van Julian Alaphilippe. Later won hij nog Milaan-San Remo, de Waalse Pijl en verraste hij vriend en vijand in de Tour. Maar dit jaar maakt hij van de Strade geen doel.

Is het de druk afhouden of gewoonweg de waarheid vertellen? Julian Alaphilippe denkt niet dat hij zaterdag meedoet voor de overwinning in de Strade Bianche. Het wordt, zoals bij velen, zijn eerste wedstrijd sinds de coronabreak en wil later op het seizoen pas echt in vorm zijn.

"Vorig jaar werkte ik echt toe naar de Italiaanse koersen, nu is dat minder. Ik ben wel gemotiveerd, maar mijn doelen komen later. De Strade is vooral een test om te zien hoe het met de conditie zit aangezien we zo lang niet gekoerst hebben. Mijn conditie moet nog doorgroeien via Milaan-Sanremo en Dauphiné naar de Tour en de najaarsklassiekers", klinkt het.

Niet verrast van Evenepoel

Het is ook Julian Alaphilippe niet ontgaan dat zijn ploegmaat Remco Evenepoel het fantastisch doet in de Ronde van Burgos. "Maar verrast ben ik niet. Ik wist al van op het trainingskamp dat enkelen, waaronder Remco, een fantastische conditie hebben op dit moment", besluit de Fransman.