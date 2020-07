Gilbert niet te spreken over reductie aantal renners San Remo: "Onacceptabel!"

Philippe Gilbert heeft in zijn carrière nog maar één doel gesteld: Milaan-San Remo winnen. Maar dat organisatie RCS Sport ervoor gekozen heeft om de teams te reduceren van 7 naar 6 renners zal het niet eenvoudig maken. Gilbert zelf is alvast niet te spreken over die maatregel.

"Het is gewoonweg niet correct van RCS", zegt Gilbert tijdens een online persconferentie via Teams. "Ze willen meer plaatsen verkopen maar dat is niet fair tegenover de WorldTour-ploegen. Die betalen elk jaar miljoenen om startrecht te krijgen in de grote koersen en ze worden nu benadeeld. Dat is eigenlijk onacceptabel", klinkt het.

"Wat is de volgende stap?", vraagt hij zich luidop af. "Als we nog verder gaan, kunnen we binnenkort beter allemaal individueel koersen in plaats van in teamverband. Met 6 koersen is echt wel de limiet om met een tactiek te kunnen koersen", aldus de renner van Lotto-Soudal.

Parcourswijziging

Dat het parcours er anders uitziet, is Gilbert ook niet ontgaan. Hij heeft het nieuwe parcours al eens bekeken en merkt op dat het technischer zal zijn. "Voordien was het op cruisecontrol rijden voor een honderdtal kilometer Nu zal het toch een beetje anders zijn", beseft hij.

De afstand van 300 kilometer boezemt hem alleszins geen angst in. "San Remo is misschien wel een van de langste koersen die er zijn. Maar er is niet veel verschil tegenover Parijs-Roubaix of de Ronde van Vlaanderen. Die wedstrijden zijn 6,5u lang koersen. Maar tussen 6,5u en 7u+ is er geen verschil meer," besluit Gilbert.