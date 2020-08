Advocaten over mogelijke rechtszaak tegen Groenewegen: "Dit is geen moordpoging" en "Opzet moet bewezen worden"

Patrick Lefevere wil naar de rechter stappen om het rijgedrag van Dylan Groenewegen in de laatste meters van de openingsetappe in de Ronde van Polen aan te klagen. De CEO van Deceuninck-Quick.Step ziet er een moordaanslag in. Dat is een stapje te ver, menen Belgische advocaten.

"Het is zeker niet zo dat het recht stopt tijdens sportwedstrijden", waarschuwt Walter Van Steenbrugge wel bij de VRT. De jurist meent ook dat Groenewegen duidelijk in de fout gaat. "Op de beelden is duidelijk te zien dat hij zijn rechterelleboog naar buiten brengt om Jakobsen de doorgang te weigeren. De snelheid waarmee hij reed en het feit dat hij zelf al zo dicht bij de vangrails reed, maken van die actie een opzettelijke fout."

Een aanslag, zoals het hier en daar genoemd wordt, is het dus niet. "Dit is geen moordpoging. Hij heeft nooit gedacht dat dit zulke gevolgen zou hebben, hij had nooit de intentie om Jakobsen te doden. Dit is voor mij opzettelijke slagen en verwondingen."

OPZETTELIJK OF ONOPZETTELIJK?

Volgens Van Steenbrugge is er dus wel sprake van een zekere opzettelijkheid, maar daar is zijn collega Mathieu Baert nog niet zo zeker van. "Het opzet moet bewezen worden", meent die. De verdediging van Groenewegen zou kunnen argumenteren dat het gewoon zijn doel was om de wedstrijd te winnen.

"Als de rechter die redenering zou volgen, zou Groenewegen nog steeds veroordeeld kunnen worden voor onopzettelijke slagen en verwondingen. In ieder geval zal de rechter moeten oordelen of Groenewegen een fout heeft gemaakt", besluit Baert.