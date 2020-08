UPDATE: Dylan Groenewegen heeft sleutelbeen gebroken en gaat niet meer van start in Ronde van Polen

Dylan Groenewegen ging zelf plat op de buik bij de vreselijke valpartij aan het einde van de eerste rit van de Ronde van Polen. De Nederlander, voor velen schuldig aan een onacceptabel manoeuvre, is in de tweede etappe niet meer van start gegaan.

Opole is de startplaats van de tweede rit in de Ronde van Polen. Op het programma: een heuvelachtige etappe van 151,5 kilometer met aankomst in Zabrze. Een handvol renners gaan door de verwondingen die ze overhielden aan hun val niet meer van start. Fabio Jakobsen is daar utieraard bij, maar ook Sarreau, Touzé en Prades.

Ook Dylan Groenewegen, de man die de zware crash veroorzaakte, maakt geen deel meer uit van het deelnemersveld. Woensdagavond werd Groenewegen nog gediskwalificeerd in de eerste rit vanwege zijn rijgedrag tijdens de spurt in Katowice.

ONACCEPTABEL MANOEUVRE

Groenewegen kwam zelf ook ten val en heeft daarbij zijn sleutelbeen gebroken. Verder rijden in Polen was voor hem dus sowieso ook geen optie.