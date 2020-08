Niet alleen Jakobsen viel, zo is de situatie bij andere renners die tegen de vlakte gingen

UAE liet na de wedstrijd weten dat de schade bij Jasper Philipsen al bij al meevalt. Buiten wat kleerscheuren en schaafwondes, houdt Philipsen geen blessures over aan de val tegen 70 km/u.

#TDP20 Thankfully just some abrasions for @JasperPhilipsen after a hard crash in the sprint. @sebasmolano_ also ok after an earlier fall.

Our best wishes to the other riders involved 🙏 pic.twitter.com/KEuwCOL7i0