Bij Alpecin-Fenix maken ze zich geen zorgen: "Mathieu van der Poel is meer dan klaar voor Milaan-Sanremo"

Vijftiende in de Strade Bianche en dertiende in Milaan-Turijn: het zijn meer dan waarschijnlijk niet de resultaten waar Mathieu van der poel op gehoopt had. Toch is er nog geen paniek bij zijn ploeg, Alpecin-Felix.

In een interview met de krant Het Nieuwsblad gaf Christophe Roodhooft meer uitleg. In de Strade Bianche kampte Van der Poel op het verkeerde moment met pech. In Milaan-Turijn was eerst afgesproken dat Modolo zou sprinten. Toen die achterop raakte, moest Van der Poel dan nog zijn sprint lanceren, maar ook hij zat inmiddels te ver. Roodhooft is er wel van overtuigd dat Mathieu van der Poel helemaal klaar is voor Milaan-Sanremo.