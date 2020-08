HERBELEEF: Van Aert haalt het van titelverdediger Alaphilippe en heeft na de Strade nu ook eerste Monument beet

Op 23 maart 2019 won Julian Alaphilippe Milaan-Sanremo, voor Naesen en Kwiatkowski. Dit jaar vond het eerste Monument van het jaar plaats in augustus, in de hitte en op een gewijzigd parcours. Alaphilippe probeerde zijn titel te verlengen, maar stuitte op topfavoriet Wout van Aert.

FINISH: Het gat wordt steeds kleiner.... Alaphilippe begint de spurt, maar Van Aert heeft ook nog heel wat in de benen en... wint! Wout van Aert heeft de dubbel Strade Bianche - Sanremo beet! Matthews is derde, Sagan vierde.

NOG 2 KM: Alaphilippe en Van Aert zijn beneden en hebben nu nog twee vlakke kilometers voor de boeg. Kunnen ze de ruime groep achter hen afhouden? Tiesj Benoot werkt op de kop van die groep volle bak voor Matthews. Acht seconden, zou het verschil zijn. Alaphilippe begint ook al wat te pokeren.

NOG 4 KM: Julian Alaphilippe komt alleen boven en heeft de rest toch kunnen afschudden. Van Aert komt in de afdaling echter toch weer bij Alaphilippe. Er is overigens nog een hoop volk dat niet al te ver achterop is.

NOG 6 KM: Aimé De Gendt wil het peloton niet laten naderen en laat Brambilla achter. Maar er komt reactie van de groten: Alaphilippe schudt aan de boom! Kwiatkowski is mee, Van Aert ook.

NOG 8 KM: Een duo in de aanval: Brambilla en Aimé De Gendt zijn de nieuwe leiders. Sam Bennett dreigt te moeten lossen, maar toont nog karakter.

NOG 10 KM: Oss is gegrepen, zodra gaat die hele eerste groep de Poggio opdraaien.

NOG 15 KM: Daniel Oss speelt de rol van bliksemafleider voor het Bora-Hansgrohe van Peter Sagan. Oss gaat er alleen vandoor. Er komt wel een tegenaanval van Lutsenko en opnieuw Mosca, die kost wat kost wil weggeraken. Heel ver geraken Lutsenko en Mosca echter niet: het is al gauw opnieuw Oss tegen de rest.

NOG 23 KM: Fernando Gaviria plafoneert! Door de naam van deze sprinter mag alvast een streep.

NOG 24 KM: Het kost enige moeite, maar Mosca komt tot bij Vliegen. Heel erg lang blijven ze niet echter niet voorop , want het peloton onderhoudt een goed tempo.

NOG 27 KM: Danny van Poppel is een gevallen. Weer een troef minder voor Circus-Wanty Gobert, dat voorbije woensdag in Milaan-Turijn ook al Timothy Dupont zag uitvallen. Aanvallen dan maar, denken de troepen van Hilaire Van der Schueren. Loïc Vliegen demarreert op de Cipressa. Mosca tracht naar de Belg toe te rijden.

NOG 36 KM: Alaphilippe rijdt lek en dat vlak voor de Cipressa. Nu moeten ze bij Deceuninck-Quick.Step toch rap zijn om hem terug te brengen. Maar geen nood, Declercq neemt hem op sleeptouw. El Tractor alweer goud waard voor de Wolfpack.

NOG 37 KM: De overblijvers van de vroege vlucht zijn er nu ook aan voor de moeite en worden gegrepen. Alles is weer bijeen.

NOG 48 KM: Een aanvalletje van Conci zal niet lang in het geheugen van de wielerliefhebber gegrift staan. Voorts is het stilte voor de storm en wachten tot de Cipressa.

NOG 70 KM: De volgende dertig gaan vooral in dalende lijn. De voorsprong van de leiders is ondertussen gereduceerd tot zo'n twee minuten.

NOG 85 KM: De grote kanonnen komen pas straks aan de beurt. De renners zijn bezig aan de Colle di Nava, een nieuwigheidje in deze Milaan-Sanremo, maar volgens Greg Van Avermaet stelt de klim maar weinig voor. Het is wel van hem dat het zal moeten komen bij CCC, want plots is daar een val en Trentin is in een berm gesukkeld! De Italiaan geeft op.

EERSTE KOERSDEEL: Het mag anno 2020 dan een aparte editie zijn, het koersverloop is wel traditioneel. Zeven vluchters maken deel uit van een lange ontsnapping: Mattia Bais, Manuele Boaro, Hector Carretero, Damiano Cima, Marco Frapporti, Fabio Mazzucco en Alessandro Tonelli. Ze kregen een maximale voorsprong van iets meer dan zes minuten.