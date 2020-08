Niet Kopenhagen, maar wel Brest krijgt de Grand Départ van de Tour de France in 2021

Kopenhagen zal dan toch niet het decor vormen van de Grand Départ van de Tour de France in 2021. De organisatie heeft namelijk laten weten dat de Grand Départ in Brest, Bretagne, zal gehouden worden.

De start was dus normaal gezien voor Kopenhagen, maar het coronavirus en het EK voetbal hebben ervoor gezorgd dat het niet kan doorgaan in Denemarken. Het is nu afwachten hoe de eerste ritten eruit zullen zien.

