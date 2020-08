Bondscoach Rik Verbrugghe heeft lovende woorden voor twee Belgische renners: "Het is indrukwekkend dat hij zo snel resultaten boekt"

Het wielerseizoen is al enkele weken opnieuw aan de gang en twee Belgen maakten al heel wat indruk. Remco Evenepoel heeft de Ronde van Burgos en de Ronde van Polen op zijn naam kunnen zetten en Wout van Aert deed hetzelfde met de Strade Bianche en Milaan-Sanremo.

Bondscoach Rik Verbrugghe is onder de indruk van Evenepoel en van Aert. Hij vertelde het in een interview bij Sporza. "Evenepoel heeft zich kunnen tonen als ronderenner. De toekomst ziet er goed uit, want we hebben renners voor de klassiekers, maar ook voor de rittenwedstrijden."

"Wout van Aert heeft dan weer twee keer zijn klasse getoond in de Strade Bianche en Milaan-Sanremo. Ik denk dat de lockdown hem goed heeft gedaan, want zo kon hij rustig aan zijn comeback werken. Toch is het indrukwekkend dat hij zo snel resultaten kan boeken", aldus de bondscoach bij Sporza.