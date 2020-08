Van der Poel acht kans zéér groot dat Evenepoel Ronde van Lombardije wint: "Vrij absurd, wat hij presteert"

Mathieu van der Poel heeft bewondering en respect voor wat Remco Evenepoel allemaal laat zien. Dat ze niet in elkaars vaarwater komen, verandert daar niets aan. Op zijn eigen eerste echte glansprestatie dit wegseizoen wacht Van der Poel nog, wat Evenepoel doet is des te indrukwekkender.

"Ik kijk er met grote ogen naar", zegt Van der Poel over de krachttoeren van Evenepoel in Het Laatste Nieuws. "Vrij absurd, wat hij presteert. Onlogisch haast. En hij lijkt perfect met de druk om te kunnen. Zolang het goed gaat is, dat makkelijk. Maar er komen onvermijdelijk andere momenten aan."

Evenepoel start als uitgesproken favoriet in Lombardije

Je zou er haast bijna aan twijfelen. "Blijven winnen is onmogelijk. Ooit stopt het eens. Al ziet het daar voor hem nog niet snel naar uit. Ik zei vorig jaar al dat hij de Giro kan winnen. Daar werd toen schamper over gedaan, maar het lachen is inmiddels uitgestorven. En zaterdag start hij als uitgesproken favoriet in de Ronde van Lombardije. "

Die klassieker heeft Evenepoel inderdaad met stip aangeduid. En wanneer dat het geval is, kennen we meestal de uitkomst al. "De kans dat hij daar wint? Zéér groot", denkt Van der Poel.