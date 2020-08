Beelden van Dauphiné zetten kwaad bloed bij andere sport: "Twee maten en twee gewichten"

Met de Dauphiné die de renners deze week aan het rijden zijn, geraken we stilaan al gewend aan wielrennen in coronatijden. Gelukkig is de koers weer kunnen hervatten. Dat is niet het geval voor andere sporten of evenementen en dat zorgt wel voor wat wrevel

Het wielrennen doet er doorlopend alles aan om alles veilig te laten verlopen. Soms zijn hectische omstandigheden echter niet te vermijden. Triatleet Frederik Van Lierde heeft ook gekeken naar de derde rit van de Dauphiné, die gewonnen werd door Formolo. Wat de Belg zag, stond hem niet aan. WIELERFANS DICHT OPEEN AAN AANKOMST Dat heeft niets te maken met de zege van Formolo, wel met andere taferelen die zich voordeden aan de aankomst. "Ik weet dat een peloton uit 180 man en niet uit 300 renners bestaat, maar als je de finish van de Dauphiné zag, dan zie je honderden of duizenden mensen dicht opeen geplakt aan de kant van de weg staan", zegt Van Lierde aan HLN. AFGELASTING IRONMAN TELEURSTELLEND Van Lierde is gefrustreerd omdat de Ironman van Nice niet doorgaat. Zo valt zijn internationale afscheid helemaal in het water. Binnenkort start in Nice wel de Ronde van Frankrijk. "Het coronavirus is er nu eenmaal, maar dan is het heel teleurstellend om te zien dat een Ironman niet kan doorgaan op een plaats waar de Tourstart wél kan plaatsvinden." Let wel: Van Lierde wil de pret niet bederven voor de liefhebbers van sporten die wel kunnen doorgaan. "Ik wil zeker niet zeggen dat we moeten stoppen met voetballen of koersen voor het triatlon, maar ik word boos als ik zie dat er met twee maten en twee gewichten wordt gewerkt."