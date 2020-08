Como wacht vol ongeduld op de renners, veiligheidsmaatregelen in Lombardije enorm

Alles wordt in Como, aankomstplaats van de Ronde van Lombardije, in gereedheid gebracht om de renners te ontvangen. Onze man ter plaatse nam alvast bovenstaande foto. Het peloton fietst vandaag door een regio waar de coronamaatregelen enorm zijn.

Een hele bijzondere editie van de Ronde van Lombardije belooft het te worden. De start zal gegeven worden in Bergamo omstreeks 12u25. De finish wordt verwacht rond 18u15. Wat betekent dat de renners door het meest getroffen gebied door het coronavirus in Italië zullen rijden.

Vooral Bergamo was er op een bepaald moment verschrikkelijk aan toe. Al die ellende maakt nu toch weer plaats voor koersplezier. Ze laten ook niets aan het toeval over om besmettingen zoveel mogelijk in te duiken. Wie een winkel, hotel of restaurant binnenstapt, moet zijn temperatuur laten meten, elke keer opnieuw.

Foto's zijn van Manuel Gonzalez.