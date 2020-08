Meurisse mengt zich in lange strijd om vroege vlucht richting Madeleine en belooft al volgende aanval

Xandro Meurisse was in de derde etappe van de Dauphiné vast van plan nog eens te tonen wat hij waard is bergop. Niet door zo lang mogelijk mee te gaan met de favorieten, wel door voor de aanval te kiezen. Meurisse kreeg echter geen vrijgeleide.

Meurisse had met Rémi Cavagna van Deceuninck-Quick.Step een goede partner gevonden om mee op pad te gaan, maar het duo kreeg geen ruimte. "Ik heb gevochten om in de vroege vlucht mee te zijn,maar Cavagna was sterk. Uiteindelijk werden we na een kleine 10 kilometer gegrepen, maar het gevecht voor de ontsnapping duurde nog lang." Zeg dat wel. Liefst veertig kilometer lang waagden allerlei aanvalslustigen slag om slinger hun kans, maar het bleef wachten op die ene goede ontsnapping. Die kwam alsnog tot stand, de latere winnaar Formolo zat er ook bij. Vele renners wilden voorop geraken met het oog op de beklimming van de Madeleine. Ik heb de aankomst op mijn tempo bereikt Meurisse maakte geen deel uit van die beslissende vlucht. "Ik heb dan de Madeleine beklommen en de aankomst op mijn tempo bereikt, om mezelf niet uit te blussen en dit weekend een nieuwe poging te kunnen wagen." We mogen dus nu al uitkijken naar een volgende aanval van de renner van Circus-Wanty Gobert.