Tim Wellens uiterst bezorgd over Evenepoel en reed Ronde van Lombardije uit met het oog op de Tour

Geen hoofdrol voor Tim Wellens in de Ronde van Lombardije, wel wist hij de aankomst veilig en wel te bereiken. Zoals bekend was dat niet voor iedereen het geval. Er was de val van Evenepoel, maar er waren nog meer incidenten. De toestand van Evenepoel houdt Wellens wel bezig.

Aan de aankomst in Como vroeg Tim Wellens meteen naar hoe het nu gesteld was met Remco Evenepoel. Toen de renner van Lotto Soudal passeerde op de plaats van het onheil, zag hij de auto's staan en het personeel dat in de weer was.

Wellens was dus zeer bezorgd. Inmiddels hebben we gelukkig vernomen dat Remco Evenepoel het behoorlijk stelt, al mag hij gezien zijn verwondingen wel een kruis maken over zijn seizoen. Zelf kwam Wellens niet in aanmerking voor een derde top vijf in de Ronde van Lombardije.

KILOMETERS IN DE BENEN

"Ik was vandaag niet goed", erkende Wellens onomwonden. "Ik was wel goed voor een bepaalde tijd, maar na één van de beklimmingen was het vat af. Ik heb toch de koers uitgereden om kilometers in de benen te hebben voor de Tour."