Wout van Aert kwaad op organisatie Dauphiné: "Een afdaling over wat ze in België een geitenpad noemen"

Wout van Aert is er niet over te spreken dat zijn ploegmaat Steven Kruijswijk na een valpartij de Dauphiné heeft moeten verlaten. De Nederlander is een belangrijke pion voor de Tourploeg van Jumbo-Visma. Afwachten maar of de Tour voor hem niet in het gedrang komt.

Volgens Wout van Aert heeft de organisatie van de Dauphiné boter op het hoofd. Van Aert uitte bij de Belgische media zijn onvrede. "Schandalig. We zijn hier op het hoogste niveau aan het koersen. Dan krijgen we een afdaling over wat ze in België een geitenpad noemen. Vol met gravel", staat bij HLN te lezen. Zelf hebben ze bij Jumbo-Visma nochtans geprobeerd om ongelukken te vermijden. "We reden vooraan in het peloton, we probeerden erg voorzichtig te blijven. Steven schoof weg over het grind op de weg. Steven houdt hier natuurlijk een blessure aan over. Dat maakt me ook kwaad."