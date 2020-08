Na Trek-Segafredo opnieuw vrouwenploeg slachtoffer van fietsendiefstal

Paule Ka is de opvolger van de ploeg die vroeger Bigla-Katusha heette. Een deel van de ploeg vertoeft momenteel in Italië ter voorbereiding van een wielerwedstrijd. Daar werd Paule Ka met een onaangename ervaring geconfronteerd.

"Deze ochtend hebben we bij het wakker worden ontdekt dat onze CHAPTER2-fietsen gestolen zijn in het Amatì Design Hotel in Bologna, Italië. We bieden een beloning van 5000 euro aan voor het veilig terugbrengen van de fietsen", laat de ploeg weten.

