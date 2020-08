Sergey Shilov is Russisch kampioen op de weg

Het Russisch kampioenschap stond zondag op het programma.

Sergey Shilov van Aviludo-Louletano is Russisch kampioen geworden op de weg. De voormalige renner van Gazprom-RusVelo was zondag in Samara de snelste in de sprint tegen Igor Frolov.

De twee waren al vroeg ontsnapt en werden niet meer ingehaald. Voor Frolov is het de tweede keer op rij dat hij tweede werd. Nikita Martynov werd derde.

Aleksandr Vlasov, de vorige Russische kampioen, kon niet deelnemen. Hij deed mee aan de Ronde van Lombardije, waar hij derde werd.