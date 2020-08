Frison sneller dan De Gendt en is beste Lotto-man: "Tussen al die kleppers, misschien enige podiumplek in tien jaar"

Bij Lotto was het op het BK tijdrijden uitkijken naar Thomas De Gendt, maar onderschat Frederik Frison niet in dit werk. Die reed al een paar goede BK's en was in Koksijde meer dan goed. Het werd zelfs een podiumplaats voor Frison, zijn beste resultaat ooit op een BK.

Frison mag gerust een Belgische subtopper in het tijdrijden genoemd worden, met onder meer ook al een sterk BK in Middelkerke in 2019. Niet simpel, gezien de concurrentie. "Als je tussen al die kleppers kunt staan... Er zijn heel veel goede tijdrijders in België."

HEEL GOED GEVOEL

Frison reed de Ronde van Wallonië uit, met de twee laatste etappes die toch pittig waren. Een dag later stond hij alweer aan de start in Koksijde. "Ondanks dat had ik een heel goed gevoel. Na die lange periode zonder wedstrijden is het niet slecht om te koersen."

Hij had er dan ook wel zijn zinnen op gezet. "Ik ben zeker met veel ambitie aan de start gekomen." Toen we hem al eens spraken op zijn hot seat, was het nog afwachten wat De Gendt ging doen. "Met Thomas weet je nooit, die kan ineens uitpakken. Ik hoop zeker op een vierde plaats, maar het zou mooi zijn als ik derde kan worden", zei Frison toen.

AL TWEEMAAL VIJFDE

De Gendt had na het eerste tussenpunt een betere tijd, maar bij de volgende tijdsopnamen waren de rollen omgekeerd. Voor Frison een beloning voor het werk dat hij in het tijdrijden gestoken heeft de voorbije jaren. "Na twee vijfde plaatsen is het mooi om tussen al die kleppers derde te worden. Misschien is het mijn enige podiumplek in tien jaar", moet hij lachen.