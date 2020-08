Positieve coronatest strooit roet in het eten voor BORA-hansgrohe: wielerploeg is niet van start gegaan in Bretagne Classic

Geen Bretagne Classic voor BORA-hansgrohe. Volgens Cyclingnews gingen ze met Cesare Benedetti, Marcus Burghardt, Jempy Dricker, Patrick Gamper, Oscar Gatto, Jay McCarthy en Ide Schelling van start gaan, maar één van deze renners zou een positieve coronatest afgelegd hebben.

De wielerploeg heeft dan besloten om niet deel te nemen aan de wedstrijd. Voor de Tour de France lijkt er geen probleem te zijn, want geen van deze renners was geselecteerd voor de Ronde van Frankrijk.

📝 UPDATE: BORA - hansgrohe withdraws team from the Bretagne Classic due to positive COVID-19 test.



Read more here: https://t.co/Zdn9GgFhBM pic.twitter.com/TNxRvckQgz