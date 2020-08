Oliver Naesen krijgt mogelijk grootste kans ooit om droom waar te maken: "Een doel in carrière van ons allemaal"

Het was hem voorlopig nog niet gegund, maar als het ooit heeft gekund voor Oliver Naesen, dan wel in 2020: winnen in de Tour. Niet langer staat alles van start tot finish in het teken van klassementsambities van Bardet bij AG2R. Er liggen ook mogelijkheden voor de anderen.

Terwijl Naesen in voorgaande edities vooral moest werken voor de Fransman en dat met volle overtuiging deed, zal hij dit jaar zeker eens zijn eigen kans kunnen gaan. Om die droom in vervulling te brengen. "Winnen in de Ronde van Frankrijk, dat is een droom. Dat is een doel in de carrière van ons allemaal."

AG2R mikt op ritzeges, Bardet incluis. "Een heel andere aanpak. Voor Romain maakt het niet meer uit of hij vijfde of zesde wordt in de Tour. Hij zal meer plezier beleven aan een ritzege. Romain blijft natuurlijk de kopman, maar een aantal andere jongens van de ploeg krijgen nu ook meer vrijheid om zelf hun eigen kans te gaan."

Nogal logisch dat ook Naesen daarbij hoort. Gaat dat dan ook gepaard met iets meer zenuwen? "Ik ben niet nerveus omdat ik nu meer mijn eigen ding mag doen. Ik kijk er zelfs naar uit. Ik voel me alleszins goed en ben gerecupereerd van het EK."