Julian Alaphilippe rijdt met opvallend accessoire in de Tour de France

Julian Alaphilippe is vandaag met de gele trui van start gegaan in de derde rit van de Tour de France. Naast de gele trui rijdt Alaphilippe met een ander opvallend accessoire rond, want hij draagt een horloge van zo'n 160.000 euro.

Julian Alaphilippe maakte indruk in de tweede etappe van de Tour de France. De Fransman van Deceuninck–Quick-Step ging er samen met Marc Hirschi en Adam Yates vandoor en Alaphilippe maakte het af in de sprint. Vandaag gaat hij dus met de gele trui van de start en het is niet het enige opvallende accessoire van de Fransman. Zo rijdt hij ook rond met een horloge van zo'n 160.000 euro. Wat vindt u van het exemplaar? Voor als je partner nog eens zegt: ‘wat koop jij dure spullen voor die wielrenhobby van je’. #bewaarplaatje pic.twitter.com/VivcG8MBek — Martijn Hendriks (@hendriksmj) August 31, 2020