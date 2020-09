Primoz Roglic zorgt al voor statement in eerste bergetappe van de Tour na uitmuntend werk van Wout van Aert

Enkele Belgen hebben zich getoond in de eerste bergetappe in de Tour. Wout van Aert deed uitmuntend werk bij Jumbo-Visma, nadat Tiesj Benoot al was meegegaan in de vlucht van de dag. Het werk van Van Aert loonde, want zijn kopman Roglic maakte het met brio af.

De eerste aanvalspoging was meteen raak, met ook Tiesj Benoot erbij. Die had blijkbaar geen last van rugklachten en had wel zin in een lange onderneming. Ook in de kopgroep: Politt, Neilands, Vuillermoz, Pacher en Burgaudeau. De samenwerking was niet altijd optimaal. Politt ging even voorop rijden, maar werd snel weer tot de orde geroepen.

Een hele grote voorsprong kregen de zes niet cadeau. Dat had mogelijk te maken met de aanwezigheid van Vuillermoz, die toch in de top vijftig stond in het algemene klassement. Onderweg lag er ook een tussensprint. In het peloton sprokkelde Bennett nog 9 punten, waardoor hij op een totaal van 83 eenheden kwam, evenveel dan Peter Sagan. Pacher was dan weer de man die onderweg wat puntjes verzamelde voor de bollen.

BENOOT TEGEN DE VANGRAILS

Tim Declercq moest zoals vaak een groot deel van het werk opknappen in het peloton. In de kopgroep was Benoot de eerste wegviel, alleen deed hij dat letterlijk... In een bocht kon Benoot de vangrail niet meer ontwijken en tuimelde erover. Gelukkig kon Benoot wel weer verder. Wel zonde om zo zijn positie voorin in de koers kwijt te spelen.

Vervolgens loste Politt als eerstvolgende. Neilands zette ook de anderen op afstand. Op zeven kilometer van de aankomst was ook de Let eraan voor de moeite en vervolgens was het uitkijken wie het best naar boven zou klauteren op de slotklim. Jungels legde het tempo af, maar Rolland zorgde op 4,5 kilometer van de finish dan toch voor de eerste versnelling bergop. De aanval van de Fransman droeg niet zo heel ver.

LANGE BEURT VAN VAN AERT

Daarna nam niemand anders Wout van Aert de kop in de groep der favorieten in de slotkilometers, in dienst van Dumoulin en Roglic. Een beresterke Van Aert maakte er een geweldige lange beurt van, tot er nog een man of dertig overbleef. Liefst tot op anderhalve kilometer van de meet hield Van Aert het vol.

Roglic pareerde in de slotklimoter de aanval van Guillaume Martin en zette in de sprint in de laatste paar honderd meters vol overtuiging aan en maakte het af. Het werk van Van Aert had dus geloond. Pogacar werd tweede, Alaphilippe behield de gele trui.