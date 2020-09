Tom Dumoulin denkt meer te leren over zichzelf en concurrentie, Primoz Roglic hamert op concentratie

Met de eerste aankomst bergop in zicht in de Tour is het ook uitkijken naar wat Dumoulin en Rolgic, als klassementsmannen van Jumbo-Visma, zullen doen. Dumoulin denkt dat de vierde rit toch iets zal aantonen. Volgens Roglic is elke dag belangrijk.

De eerste aankomst bergop in de Tour de France: dat moet toch iets zeggen! Dat gelooft ook Tom Dumoulin. "Na de etappe van vandaag zullen we meer weten over de vorm van onszelf en van de concurrentie", aldus de Nederlander.

Al tekent Dumoulin wel voorbehoud aan. "Het is niet de zwaarste aankomst bergop in de Tour." Zijn maatje Primoz Roglic wil de vierde etappe niet belangrijker maken dan de andere ritten. "Iedere dag is belangrijk voor het algemeen klassement."

Wel is het volgens de Sloveen van belang dat ze bij Jumbo-Visma de focus behouden en dan zou het wel in orde moeten komen. "We moeten geconcentreerd zijn en onze job doen."