Ook Ineos vs Jumbo-Visma in Italië: Eenkhoorn grijpt net naast zege, Deceuninck-Quick.Step heeft nog de leider

Jumbo-Visma doet het tot dusver voortreffelijk in de Tour. Pascal Eenkhoorn wilde de Nederlandse formatie ook in de Coppa e Bartali een succes bezorgen. De Nederlander was er niet ver van verwijderd, maar stuitte op Jhonatan Narváez van... Ineos.

Niet alleen in de Ronde van Frankrijk, maar ook in de Coppa e Bartali is het dus Jumbo-Visma vs Ineos. De derde etappe bedroeg iets meer dan 168 kilometer en speelde zich af in en rond Riccione, waar zowel de start als de finish lag. Aan de aankomst zou een uitgedund peloton spurten voor de ritzege. Narváez, die recent nog een goede Ronde van Wallonië reed, maakte gewag van de meeste explosiviteit en reed naar de overwinning. Pascal Eenkhoorn moest het stellen met de tweede plaats. Derde was Biniam Ghirmay Hailu, een 20-jarige renner uit Eritrea. GIANNI VERMEERSCH ZEVENDE Voor Gianni Vermeersch zat er opnieuw een verdienstelijke ereplaats in. Vermeersch eindigde als zevende. Andrea Bagioli van Deceuninck-Quick.Step behoudt zijn leiderstrui.