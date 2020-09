🎥 Thomas De Gendt tekent voor 60 kilometer lange solo: "Ik hoopte de eerste schifting te overleven"

Zo, de eerste solo van Thomas De Gendt in de Ronde van Frankrijk hebben we gehad. Zestig kilometer reed De Gendt voorop. Echter niet met een succesvolle afloop. Dat is misschien voor later, want daarvoor gebeurde er simpelweg te veel in de zevende Touretappe.

Het plan van Lotto Soudal was aanvankelijk nog de kaart Caleb Ewan te trekken. "Het was de bedoeling de boel te controleren, maar Bora heeft het uitstekend gedaan door risico te nemen en de hele koers te proberen aan flarden te rijden. Wat ook gelukt is. De meeste sprinters waren dan gelost." Het was op dat moment hopen dat het nog tot een hergroepering zou komen. "Ik zat in de eerste groep te wachten tot de groep van Caleb dicht genoeg kwam. Maar ze verloren altijd meer en meer terrein, dus ben ik daar blijven zitten." Maar dat zou niet blijven duren: De Gendt trok ten aanval. "Als ik gewoon in het peloton bleef zitten, werd ik er even goed afgereden wanneer ze het op het einde op de kant trekken." Video reactie/reaction (NED/FRA) @DeGendtThomas na zijn solorit van 60 km/après son solo de 60 kilomètres. #TDF2020 rit/étape 7 #LottoSoudal pic.twitter.com/Ik6O1yLMje — Lotto Soudal (@Lotto_Soudal) September 4, 2020 Zijn wens om volk mee te krijgen in de ontsnapping ging niet in vervulling. "Niemand had zin om te demarreren. Ik ben dan blijven rijden, tot ze mij zouden terugnemen. Ik hoopte dat ik die eerste schifting ging overleven, maar ze pakten mij net terug als ze bezig waren die door te voeren."