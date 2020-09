Bauke Mollema verliest tijd, maar was toch tevreden over zijn rit: "Belangrijk om jezelf nu niet op te blazen"

Bauke Mollema kon gisteren lang mee met het elitegroepje, maar op het einde van de Peyresourde moest hij toch passen. Hij zou uiteindelijk op 38 seconden eindigen van de groep met Roglic.

Bauke Mollema moest gisteren dus zijn meerdere erkennen in enkele klassementsrenners, maar toch was hij tevreden over zijn rit. "Het verschil aan de top met het groepje was maar 10 of 15 seconden", aldus de Nederlander.

Volgens Mollema is het zaak om je in deze fase van de wedstrijd niet op te blazen. "De benen waren oké. Er zullen nog enkele goede dagen komen, dus het is zaak om jezelf niet op te blazen", staat te lezen bij Wielerflits.