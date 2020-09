De Gendt spreekt zich uit over fans op de beklimmingen in coronatijden: "Er zou iets meer controle moeten zijn"

Thomas De Gendt zal zich ook wel de ogen hebben uitgekeken toen hij in de achtste Tourrit al dat volk zag opdagen op de beklimmingen. Na de negende rit kan de situatie misschien opnieuw geëvalueerd worden. De Gendt heeft wel een mening over hoe het er tijdens corona in de koers moet aan toegaan.

Voor aan zijn weg richting Laruns te beginnen, blikte De Gendt bij Sporza nog eens terug op de fans die in de achtste rit op de beklimmingen dicht bij de renners kwamen. "Grotendeels hadden ze wel een masker op. Er zijn er natuurlijk wel veel die het verkeerd op hebben of sommigen helemaal niet." De Gendt pleit toch voor iets meer waakzaamheid wat betreft de coronaregels. "Er zou iets meer controle moeten gebeuren op die beklimmingen. Ik vond ook wat raar dat er in de laatste twee kilometer van de Peyresourde er nogal veel volk stond." RIJEN DIK Er wordt gewag gemaakt van vijfduizend toeschouwers die zouden toegelaten zijn op grote beklimmingen. "Is dat over tien kilometers, langs twee kanten, dan zal dat nog wel meevallen. Gaan die in de laatste twee kilometer staan, dan staan ze rijen dik, en is dat nogal veel."