Devenyns krijgt Alaphilippe niet in kop van koers maar is niet helemaal ontevreden: "Doel was groen verdedigen"

Julian Alaphilippe deed samen met eerste luitenant Dries Devenyns een gooi richting etappewinst. Maar het duo van Deceuninck-Quick.Step kwam te laat, Marc Hirschi was al weg en de aansluiting met de eerste achtervolgers kon maar heel laat gemaakt worden.

De troepen an BORA-Hansgrohe controleerden het peloton in functie van Peter Sagan. Na een zwaar slotuur zou hij waarschijnlijk een van de enige sprinters zijn die nog in het peloton zouden zitten. Maar dat plannetje mislukte volledig aangezien zoveel renners het ruime sop kozen.

Bij Deceuninck-Quick.Step was de aanval van Devenyns en Alaphilippe ook tweeledig. "We wilden de finale eigenlijk ook zo zwaar mogelijk maken om de groene trui te beschermen", zegt Devenyns na afloop van de etappe bij Sporza.

"Er komt een sterke lichting aan"

Alaphilippe zat in een tweede aanvalsgolf en kon nooit in hetzelfde groepje raken dan Hirschi. "Het is jammer dat ze op die col van derde categorie al gegaan zijn, dat hadden we niet verwacht. We hebben dan geanticipeerd maar Hirschi was echt sterk", klinkt het.

Dat Hirschi amper 22 jaar is, ontgaat ook ervaren rot Devenyns niet. "Er komt een heel sterke lichting aan. Evenepoel, Hirschi... Maar ik denk dat we in deze Tour zeker nog een kans krijgen op de overwinning", besluit hij.