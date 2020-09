Na een 2e en een 3e plaats is het eindelijk prijs voor Hirschi in de Tour: "Onbeschrijfelijk gevoel"

Met zijn 22 jaar is Hirschi de derde jongste renner van het peloton. Maar hij laat zich alleszins niet doen en is een van de strijdlustigste renners van het peloton. Na een 2e en een 3e plek schoot hij in etappe 12 toch raak.

De eerste keer probeerde Hirschi het in etappe twee. Samen met Alaphilippe trok hij in de aanval, ook Adam Yates vergezelde hen. In de sprint met drie was Alaphilippe de snelste.

In de tweede etappe in de Pyreneeën zondag werd Hirschi twee kilometer voor de finish gegrepen door een elitegroepje. In de sprint verraste hij nog bijna iedereen maar moest hij tevreden zijn met een derde plaats. De winst was voor Pogacar, Roglic werd tweede.

"Beelden spookten door mijn hoofd"

Die teleurstelling spookte ook vandaag door zijn hoofd tijdens zijn solo. "Ik geloofde nooit dat ik het zou halen eerlijk gezegd", klinkt het in het flashinterview achteraf. "Ik was altijd aan het twijfelen of ze niet zouden terugkeren omdat ze telkens zo dichtbij waren. De beelden van de vorige etappes waar ik niet kon winnen spookten door mijn hoofd. In de laatste kilometer geloofde ik het pas."

De Zwitser werd in 2018 wereldkampioen bij de junioren maar kon bij de profs nog niet winnen. Zijn eerste profoverwinning is dus meteen een grote vis. "Het is een onbeschrijfelijk gevoel, winnen in de Ronde van Frankrijk. Ik wil iedereen bedanken voor de positieve berichten", besluit Hirschi.