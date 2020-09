Peter Sagan reageert op contact met Van Aert: "Ik moest opschuiven om barrières te vermijden"

Wat Wout van Aert dacht toen hij in volle spurt een stevige duw kreeg van Sagan, was meteen klaar en duidelijk. Het was dan nog afwachten wat Sagan, die voor zijn actie gediskwalificeerd werd, hierover te vertellen had.

"Ik had de snelheid en probeerde langs de rechterkant van de baan te gaan", deed Sagan zijn verhaal over de sprint. "Ik kon één renner makkelijk passeren, maar dan werd het heel erg smal. Ik moest opschuiven om de barrières te vermijden, met als gevolg dat ik gediskwalificeerd ben." GROENE TRUI NOG NIET OPGEGEVEN Door die deklassering lijkt het voor Sagan onbegonnen werk om zijn achtste groene trui te veroveren. Al laat de Slovaak die nog niet helemaal los. "Dit kost me veel punten, maar ik heb de strijd voor de groene trui nog niet opgegeven." Ook sportdirecteur Enrico Poitschke ging nog eens in op de actie van Sagan tijdens de sprint in Poitiers. "Hij zag een mogelijkheid om voor de winst te gaan als hij dicht tegen de barrières reed. Hij raakte Van Aert harder dan hij had gewild, dus werd hij gediskwalificeerd. Verre van perfect, maar we moeten het accepteren."