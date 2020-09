Zeker niet de laatste keer dat Asgreen zich toont: "Hier goed presteren ook in mijn voordeel in klassiekers"

De rit naar Sarran heette vooraf een kans te zijn voor de klassieke renners in de Tour. Kasper Asgreen had die boodschap als één van de weinigen begrepen en trok in de aanval. Voor de andere klassieke types was er hoogstens een rol van op de tweede rij weggelegd.

Voor Asgreen was er ook geen happy end, want de vroege vlucht kreeg verrassend genoeg geen vrijgeleide. Het was de eerste keer dat Asgreen in het offensief reed in deze Tour, maar wellicht niet de laatste keer. "Ik had de profielen van de ritten bekeken. Er liggen goede kansen in de tweede week. Ik hoop zeker dat ik het gedaan krijg om in ontsnappingen te gaan."

Dat is dus al één keer gelukt. Meteen was het ook een gelegenheid om die Deense kampioenentrui in de kijker te zetten. "Ik was zeker gretig om die trui te laten zien", bevestigt de winnaar van Kuurne-Brussel-Kuurne. "Het is een plezier om erin te rijden."

Eigenlijk is de Tour voor Deceuninck-Quick.Step nu al zo goed als geslaagd. "We hadden een geweldige eerste week, met de ritzege van Alaphilippe en het dragen van de gele en groene trui. Daar zijn we al heel blij mee, maar er volgen nog meer kansen."

Eens de Ronde van Frankrijk er op zit, komen de klassiekers er al snel aan. Ook in die wedstrijden zal Asgreen natuurlijk een goed figuur willen slaan. "Het is zaak om goed uit de Tour te komen. Met je vorm kan het de twee kanten uitgaan. Als ik hier een goede job kan doen, zal ik daar ook mijn voordeel mee doen in de klassiekers."