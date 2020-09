Van der Poel in het offensief in Tirreno: "Ik blijf jagen op een etappeoverwinning"

Nederlands kampioen Mathieu van der Poel trok vrijdag in de aanval in een zware bergetappe van de Tirreno-Adriatico. Een ritzege zat er niet in, maar van der Poel zal blijven strijden om er toch eentje weg te kapen.

Op 10 kilometer van de finish zat de vlucht van van der Poel erop, hij eindigde uiteindelijk op 20 minuten van ritwinnaar Simon Yates. Bij WielerFlits vertelt hij het relaas van de etappe.

"Het was een goede dag om mee te gaan in de vroege vlucht. Er moest wat geklommen worden en de slotklim was voor mij te zwaar geweest om mee te gaan met de favorieten. Het ging eigenlijk nog best goed", vertelt hij.

Ritoverwinning

In de vorige lastige etappes kwam van der Poel tekort, in de vlakke etappes spurtte Tim Merlier voor Alpecin-Fenix. "Het is nog niet gelukt om een rit te winnen, maar we blijven er voor vechten de komende dagen. Misschien kan ik zaterdag al meteen winnen, maar die etappe is na de lastige etappe van vrijdag misschien nog net iets te zwaar", klinkt het.

"Ik haal veel kracht uit deze koers. Ik voel dat de vorm oké is, maar ik ben zeker nog neit in topvorm. Mijn doel is om bij de klassiekers 100% in orde te zijn", besluit hij.