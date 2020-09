Nederland boven in Italië: Marianne Vos wint derde etappe Giro Rosa

Na Annemiek van Vleuten zaterdag, was het zondag de beurt aan Marianne Vos in de Giro Rosa. Vos was de sterkste op een zware aankomststrook.

Na een geaccidenteerde openingsfase, verliep de laatste 70 kilometer van de derde etappe in de Giro Rosa relatief vlak. Het was wachten tot de laatste aankomststrook in Assisi waar de de helllingsgraad opliep tot 15% in de laatste hectometers.

In de laatste kilometer rukte een groepje van 6 zich los van het peloton, het was Marianne Vos die nog het meeste panache in zich had en naar de overwinning reed. Cecilie Uttrup Ludwig werd tweede, Elisa Longo Borghini derde.

Annemiek van Vleuten blijft leider in het algemene klassement.