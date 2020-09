"Hij wint alles wat ie wil" Nederlanders Bas Tietema brengt ode aan jarige Wout van Aert met nieuw liedje

Wout van Aert is momenteel misschien wel de beste wielrenner ter wereld en dat is te merken aan hoe populair onze Belg is.

Gisteren vierde Wout van Aert zijn 26ste verjaardag en dat wou gewezen wielrenner Bas Tietema niet zomaar voorbij laten gaan. Het zal waarschijnlijk ook de enige keer zijn dat van Aert verjaart tijdens de Tour, nu deze doorgaat in september. Tietema, die tegenwoordig Youtbube-filmpjes maakt, bracht ode aan van Aert met een liedje. "Hij wint alles wat ie wil" en "hij is niet te kloppen" zingt Tietema.