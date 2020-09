Openingsakkoord in Slovakije voor Bora-Hansgrohe, Sean De Bie spurt naar derde plaats

Bora-Hansgrohe heeft als eerste een slag thuisgehaald in de Ronde van Slovakije, de wedstrijd waar Yves Lampaert zijn comeback maakt. De openingsdag werd opgedeeld in rit 1a en 1b. Martin Laas van Bora-Hansgrohe mocht juichen in etappe 1a.

In de openingsrit van en naar Zilina ontstond er een ontsnapping van zeven vluchters. Die zouden het echter niet uitzingen tot aan de finish, onder meer omdat Deceuninck-Quick.Step Hodeg wilde uitspelen in de sprint. Enkele valpartijen in de finale zorgden er echter voor dat het geen georganiseerde massasprint werd. LAAS BLIJFT ARCHBOLD DE BAAS Zo was het voor Deceuninck-Quick.Step Shane Archbold die nog dicht kwam, maar ook de Nieuw-Zeelander moest duidelijk zijn meerdere erkennen in Martin Laas, de Est van Bora-Hansgrohe. Sean De Bie sleepte een knappe derde plaats uit de brand. Na de eerste vijf kwam het tot een breukje van twee seconden. David van der Poel werd derde. In etappe 1b mogen de renners hun tijdrijderscapaciteiten al eens laten zien.