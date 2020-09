Wat is de toekomst van Wout van Aert binnen Jumbo-Visma?

Wout van Aert verbaast vriend, vijand en vooral zichzelf in deze Tour de France. Met een derde stek in de afsluitende Alpenrit zette hij nog maar eens zijn sterke klimmersbenen in de verf.

Van Aert is een echte alleskunner: sprinten, klimmen en tijdrijden. Maar door enkele verbluffende klimprestaties ligt zijn toekomst misschien wel in het grote rondewerk. De vraag is dan natuurlijk of hij daarvoor bij Jumbo-Visma wel in de juiste ploeg zit.

"Hij kan denk ik beter naar een andere ploeg gaan waar hij kopman is waar hij het echt eens kan proberen. Bij Jumbo zal er altijd iemand boven hem staan in de pikorde", liet De Gendt zich donderdag ontvallen.

Met Roglic en Dumoulin heeft Van Aert natuurlijk wel te duchten concurrenten binnen zijn ploeg, maar het Belgische wielertalent heeft wel zijn jeugdige leeftijd mee. Het is natuurlijk ook maar de vraag in welke mate onze landgenoot zich wil toeleggen op het grote rondewerk.

Het klassieke werk, grote rondes, tijdritten en zelfs veldrijden. In alle disciplines trekt het manusje-van-alles zijn streng en de toekomst van van Aert binnen (of buiten) Jumbo-Visma zal vooral afhangen van waar het supertalent uit Herentals zich in wil gaan specialiseren.