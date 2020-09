Alaphilippe houdt rekening met wereldtitel voor Van Aert: "Complete renner, we weten dat hij in staat is om te winnen"

Is Julian Alaphilippe zelf goed genoeg om wereldkampioen te worden? We durven hem zeker niet afschrijven. De Fransman betuigt ook wel zijn respect voor de prestaties voor Wout van Aert. Er mag dus gedroomd worden van een Belgische wereldtitel.

Alaphilippe weet wat in het voordeel speelt van Van Aert. "Hij kan op alle terreinen uit de voeten." Wie in de Tour in topvorm stak, kan die wellicht ook nog aanspreken op Imola. Op dat vlak zit het voor Van Aert ook wel goed. "Het WK ligt ook niet te ver na de Tour. Hij is zeker één van de mannen die kans maken op het WK. We weten dat hij in staat is om te winnen."

Wat maakt Wout van Aert nu juist zo goed? "Hij is een zeer complete renner. Hij wint tijdritten, hij wint massasprints. Hij doet werk in de bergen voor zijn kopman", vertelde Alaphilippe nog tijdens de Tour. "Hij is één van de meest indrukwekkende renners."

Op dat moment wilde Alaphilippe gerust in de rol van underdog kruipen. "Ik sta momenteel niet op zijn niveau." Inmiddels is het wel bekend dat Alaphilippe met zijn aanvallen de laatste week van de Tour gebruikte om zich klaar te stomen voor het WK en rekent op een supercompensatie. Omgekeerd houdt België dus ook best met hem rekening. Alaphilippe zal dat met Van Aert ook doen.